Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное перемирие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на западные СМИ.

Детали

Так, CNN со ссылкой на неназванный источник в Белом доме информирует, что Израиль согласился приостановить бомбардировки, пока продолжаются переговоры.

Между тем, по информации The New York Times, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран согласился на предложение Пакистана о прекращении огня.

Иран прекратит свою оборонительную операцию. В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с Вооруженными силами Ирана - сказал Арагчи.

Тем временем Axios со ссылкой на собственные источники сообщает, что первый раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Напомним

Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на 2 недели. По его словам, соответствующее решение он принял после разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

