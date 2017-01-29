Иран зеркально ответит на миграционный указ Трампа

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в ведомстве назвали "оскорблением в адрес исламского мира" и иранского государства. Данная мера "войдет в историю как великий подарок радикалам и их сторонникам", - отмечается в распространенном министерством коммюнике.

Тегеран отреагирует на действия американской администрации, сделав соответствующие законодательные и политические меры для защиты своих граждан. Речь может идти о аналогичном запрете на въезд американцев в Исламскую Республику Иран.

Как сообщал УНН, американские правозащитники обратились в суд в связи с указом нового президента США Дональда Трампа, запрещающим въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.