Иран зеркально ответит на миграционный указ Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Иран подготовит симметричный ответ на “оскорбительные ограничения” Вашингтона на въезд в США для граждан этой страны. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в иранском МИД, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в ведомстве назвали "оскорблением в адрес исламского мира" и иранского государства. Данная мера "войдет в историю как великий подарок радикалам и их сторонникам", - отмечается в распространенном министерством коммюнике.
Тегеран отреагирует на действия американской администрации, сделав соответствующие законодательные и политические меры для защиты своих граждан. Речь может идти о аналогичном запрете на въезд американцев в Исламскую Республику Иран.
Как сообщал УНН, американские правозащитники обратились в суд в связи с указом нового президента США Дональда Трампа, запрещающим въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.