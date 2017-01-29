Іран дзеркально відповість на міграційний указ Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Іран підготує симетричну відповідь на “образливі обмеження” Вашингтона на в’їзд в США для громадян цієї країни. Про це в суботу, 28 січня, повідомили в іранському МЗС, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Указ, підписаний президентом США Дональдом Трампом, у відомстві назвали “образою на адресу ісламського світу” і іранської держави. Дана міра “увійде в історію як великий подарунок радикалів і їх прихильників”, — наголошується в поширеному міністерством комюніке.
Тегеран відреагує на дії американської адміністрації, зробивши відповідні законодавчі і політичні заходи для захисту своїх громадян. Мова може йти про аналогічну заборону на в’їзд американців в Ісламську Республіку Іран.
Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.