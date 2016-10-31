Иракские силы возобновили наступление на востоке Мосула

Как отмечается, они нацелены на восточный берег реки Тигр, которая делит город на севере Ирака.

Элитное подразделение по борьбе с терроризмом приостановило наступление на прошлой неделе после того, как продвинулось вперед быстрее, чем силы на других фронтах, чтобы позволить другим сократить разрыв.

Напомним, шиитские бойцы открыли фронт против "Исламского государства" к западу от Мосула .

Иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллионов человек.