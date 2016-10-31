Іракські сили відновили наступ на сході Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Іракські військові, у тому чисі елітні сили з боротьби з тероризмом, відновили наступ на східному фронті від Мосула в понеділок. Про це йдеться у заяві військових, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначається, вони націлені на східний берег річки Тигр, яка ділить місто на півночі Іраку.
Елітний підрозділ з боротьби з тероризмом призупинив наступ минулого тижня після того, як просунувся вперед швидше, ніж сили на інших фронтах, щоб дозволити іншим скоротити розрив.
Нагадаємо, шиїтські бійці відкрили фронт проти "Ісламської держави" на захід від Мосула.
Іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання "Ісламська держава" в країні, розпочалася 17 жовтня.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.