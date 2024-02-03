Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  205710 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  225772 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  195981 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  195567 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  182421 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  153340 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  157701 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  171882 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170534 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США

16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.

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Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США

В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА

Жители временно оккупированного города Бердянск Запорожской области Украины сообщили, что в течение получаса слышали глухие взрывы за городом.

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В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА

Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей

Полиция идентифицировала двух мальчиков, 7 и 14 лет, которые погибли в результате российских ракетных ударов 6 января в Покровском районе Донецкой области Украины.

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Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей

"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян

Российское наступление не может продолжаться бесконечно долго, указали в ВСУ.

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"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян

Государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств - энергетический эксперт Юрий Корольчук

Энергетический эксперт считает, что государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств.

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Государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств - энергетический эксперт Юрий Корольчук

"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете

Немецкий Бундестаг утвердил 7,6 миллиарда евро военной помощи Украине в своем бюджете на 2024 год, что приветствовал президент Зеленский и заявил, что ценит последовательную поддержку Германии.

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"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете

Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов

Румынское правительство подписало соглашение с фермерами и перевозчиками о создании межведомственной комиссии для анализа их требований и поиска решений.

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Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов

россияне утром ударили по гражданской инфраструктуре Купянска бомбами ФАБ-500

Российские войска атаковали город Купянск в Харьковской области 3 февраля, попав крупными бомбами в гражданскую инфраструктуру, в частности девятиэтажный жилой дом и частные дома.

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россияне утром ударили по гражданской инфраструктуре Купянска бомбами ФАБ-500

Армия рф за сутки обстреляла 12 областей Украины

За минувшие сутки российские войска обстреляли 12 областей Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

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Армия рф за сутки обстреляла 12 областей Украины

В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"

Силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили один ударный беспилотник "шахед" в ночь на 3 февраля.

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В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"