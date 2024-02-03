Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США

16 человек погибли, в том числе мирные жители, и 25 получили ранения в результате ночных авиаударов США по проиранским целям в Ираке, сообщила в субботу канцелярия премьер-министра страны Мухаммеда Шиа ас-Судани, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении канцелярия премьер-министра страны осудила удары как "новую агрессию против суверенитета Ирака" и отрицала, что их предварительно скоординировали правительство Багдада с Вашингтоном, назвав такие утверждения "ложью".

Присутствие возглавляемой США военной коалиции в регионе "стало причиной для угрозы безопасности и стабильности в Ираке и оправданием для втягивания Ирака в региональные и международные конфликты", добавляется в заявлении.

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