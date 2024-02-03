Ірак стверджує про 16 загиблих в результаті нічних авіаударів США
Київ • УНН
16 осіб загинули і 25 отримали поранення в результаті авіаударів США по проіранських цілях в Іраку, за даними офісу прем'єр-міністра Іраку.
16 людей загинули, у тому числі мирні жителі, і 25 отримали поранення внаслідок нічних авіаударів США по проіранських цілях в Іраку, повідомила в суботу канцелярія прем'єр-міністра країни Мухаммеда Шіа ас-Судані, пише УНН з посиланням на Reuters.
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У заяві канцелярія прем'єр-міністра країни засудила удари як "нову агресію проти суверенітету Іраку" і заперечувала, що їх попередньо скоординували уряд Багдада з Вашингтоном, назвавши такі твердження "брехнею".
Присутність очолюваної США військової коаліції в регіоні "стала причиною для загрози безпеці та стабільності в Іраку та виправданням для втягування Іраку в регіональні та міжнародні конфлікти", додається в заяві.
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