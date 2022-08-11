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Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит

Киев • УНН

 • 226728 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине снизились на фоне войны как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом свидетельствуют данные НБУ, возобновившего ежемесячную публикацию результатов опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, пишет УНН.

Ипотека в Украине на фоне войны подешевела: под какой процент дают кредит

Детали

По результатам опроса, в июне средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 11,48% (в феврале 2022 года – 13,67%), на первичном – 13,35% (в феврале – 16,67%).

Как указали в НБУ, за период январь-июнь 2022 года украинцы взяли 1344 кредита на сумму 1,17 млрд грн. Большинство кредитов пришлось на январь-февраль.

Данных о предоставленной ипотеке в марте-мае не приводится. В июне было оформлено 2 кредита (во Львовской и Полтавской областях) на 2,16 млн грн. Один – на первичке – на 1,9 млн грн, второй – на вторичном рынке – на 250 тыс. грн.

При этом сумма взятых ипотечных кредитов в течение 6 месяцев превысила сумму кредитов за соответствующий период ковидного 2020 года в 1,04 млрд грн.

Добавим, в данных за 2022 год представлена ​​информация, полученная в июле 2022 года от 30 банков.

Дополнение

В НБУ отмечали, что война в Украине – вызов для ипотечного кредитования, 13% от выданной за два года ипотеки – в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия.

29 июля государственный Ощадбанк первым среди крупнейших банков объявил о возобновлении ипотечного кредитования после полномасштабного вторжения рф 24 февраля.

Правительство объявило, что запускает программу "Доступная ипотека" под 3%, которая заработает для четырех категорий граждан с 1 октября, для всех украинцев ее откроют с 2023 года и уже под 7%.

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