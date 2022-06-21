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У НБУ прогнозують повну призупинку іпотечного кредитування

У НБУ прогнозують повну призупинку іпотечного кредитування

Київ • УНН

 • 302568 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Війна в Україні – виклик для іпотечного кредитування, 13% від виданої за два роки іпотеки - в областях, які зараз під окупацією та в яких ведуться активні бойові дії, йдеться у новому звіті НБУ про фінансову стабільність, пише УНН.

Цитата

"Іпотечне кредитування на певний час буде повністю призупинено. Для його відновлення варто скористатися програмами підтримки", - зазначають у НБУ.

Деталі

За даними Київської школи економіки, на кінець травня з початку повномасштабної війни пошкоджено 44 млн кв. м житла, що еквівалентно втратам у 39,4 млрд дол.

"Так, через руйнування житла та погіршення платоспроможності населення значна частка іпотечного портфеля може стати непрацюючою. Під найбільшим ризиком кредити, видані в областях, які зараз під окупацією та в яких ведуться активні бойові дії. Це 13% від загального обсягу іпотеки, виданої за попередніх два роки", - зазначили у НБУ.

Позичальники з проблемними кредитами, застава за якими зруйнована або пошкоджена, як зазначають у Нацбанку, потребуватимуть механізмів реструктуризації та компенсації збитків для відновлення старого або ж купівлі нового житла.

"Втрати, що виникнуть за іпотечним портфелем, не мають нести лише банки. Вони мають бути враховані під час розроблення механізму компенсації збитків Україні", - зауважують у НБУ.

Також повідомляється, що кредитний попит населення та бізнесу під час війни значно послабився, як і ризик-апетит банків до надання нових позик. Зростає лише гривневе корпоративне кредитування. Це зростання переважно забезпечено програмами державної підтримки, вказують у Нацбанку.

"Слабкий фінансовий стан бізнесу та населення стримуватиме активне банківське кредитування в післявоєнний період, тож урядові програми часткової компенсації процентної ставки та часткового гарантування кредитів мають зберегтися", - прогнозують у НБУ.

І додають, що відновлення сегменту незабезпеченого споживчого кредитування відбудеться швидше, але темпи будуть дуже далекі від довоєнного рівня.

Доповнення

З початку повномасштабної війни ринок нерухомості в Україні майже зупинився. Згодом заявлені ціни на житло на первинці зростали в межах 5% на місяць.

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