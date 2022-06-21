В НБУ прогнозируют полную приостановку ипотечного кредитования

КИЕВ. 21 июня. УНН. Война в Украине – вызов для ипотечного кредитования, 13% от выданной за два года ипотеки – в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.