В НБУ прогнозируют полную приостановку ипотечного кредитования
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Война в Украине – вызов для ипотечного кредитования, 13% от выданной за два года ипотеки – в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.
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"Ипотечное кредитование на время будет полностью приостановлено. Для его восстановления стоит воспользоваться программами поддержки", - отмечают в НБУ.
Детали
По данным Киевской школы экономики, к концу мая с начала полномасштабной войны повреждено 44 млн кв. м жилья, что эквивалентно потерям в 39,4 млрд долл.
"Так, из-за разрушения жилья и ухудшения платежеспособности населения значительная доля ипотечного портфеля может стать неработающей. Под наибольшим риском кредиты, выданные в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия. Это 13% от общего объема ипотеки, выданной за предыдущие два года", - отметили в НБУ.
Заемщики с проблемными кредитами, залог по которым разрушен или поврежден, как отмечают в Нацбанке, будут нуждаться в механизмах реструктуризации и компенсации убытков для восстановления старого или покупки нового жилья.
"Потери, возникающие по ипотечному портфелю, не должны нести только банки. Они должны быть учтены при разработке механизма компенсации ущерба Украине", - отмечают в НБУ.
Также сообщается, что кредитный спрос населения и бизнеса во время войны значительно ослаб, как и риск-аппетит банков к предоставлению новых ссуд. Растет только гривневое корпоративное кредитование. Этот рост преимущественно обеспечен программами государственной поддержки, указывают в Нацбанке.
"Слабое финансовое состояние бизнеса и населения будет сдерживать активное банковское кредитование в послевоенный период, так что правительственные программы частичной компенсации процентной ставки и частичного гарантирования кредитов должны сохраниться", - прогнозируют в НБУ.
И добавляют, что восстановление сегмента необеспеченного потребительского кредитования произойдет быстрее, но темпы будут очень далеки от довоенного уровня.
Дополнение
С начала полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине почти остановился. Позже заявленные цены на жилье на первичке росли в пределах 5% в месяц.