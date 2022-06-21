Нацбанк: попиту на новобудови в Києві майже немає, дещо краще - на заході

Попит

Відновлення операцій з купівлі-продажу, за свідченнями учасників ринку, поки не призвело до відродження ринкової активності, хоча кількість відвідувань сайтів з оголошеннями дещо збільшилася, зауважують у НБУ.

Цитата

«Попиту на новобудови в Києві майже немає. У західних областях ситуація краща, але і там попит зменшився більш як на половину відносно довоєнного рівня. Готові купувати нерухомість деякі інвестори зі значними заощадженнями і лише зі суттєвими знижками», - повідомили у Нацбанку.

За даними сервісу з пошуку житла Flatfy, попит на житло на вторинному ринку в Україні теж зменшився більш ніж удвічі відносно жовтня 2021 року. Активність скоротилася в усіх областях України, на територіях близьких до зон бойових дій попиту майже немає. На заході країни зниження попиту очікувано найменше.

Ціни на житло

За підсумками першого місяця повномасштабної війни номінальні ціни на первинному ринку столиці майже не змінилися – ринок завмер. Утім, уже в квітні після відведення окупаційних військ від північних областей країни ситуація стабілізувалася. Заявлені ціни на житло зростали в межах 5% на місяць, тобто значно швидше, ніж за нормальних умов. У західних областях у середньому вартість житла на первинному ринку зростала подібними темпами.

«Забудовники підвищують вартість нового житла, щоб “підігнати” заявлені ціни під очікувану девальвацію гривні, інфляцію та стрімке зростання собівартості будівництва», - зазначають у Нацбанку.

На вторинному ринку загалом спостерігається зростання цін в оголошеннях, хоч і дещо хаотичне.

«Однак більшість заявлених цін на первинному та вторинному ринках відображає скоріше оптимістичні очікування продавців. За дуже низького попиту та мізерної кількості угод реальну вартість квадратних метрів визначити вкрай важко. Тож нинішні ціни не відображають стан ринку, йому ще слід віднайти рівновагу», - вказують у НБУ.

І зауважують, що далі на динаміку цін на житло впливатимуть одночасно менший попит та менша пропозиція житла. І що важливим драйвером динаміки цін і далі буде підвищення собівартості будівництва.

«У західних регіонах та в Києві попит відновиться швидше за рахунок внутрішнього переміщення», - додали у НБУ.

Будівництво

Станом на кінець травня, як зазначається, забудовники відновили роботи менш ніж на половині житлових комплексів України. У Києві та області будівництво поновилося на менш ніж на третині об’єктів, що активно будувалися в переддень війни. Добудовуватимуть зараз переважно ті, чиї об’єкти на фінальній стадії будівництва, та ті, хто має запас коштів. На сьогодні комерційні інвестиції в нове будівництво не здійснюються, повідомляють у НБУ.

Доповнення

У "Дію" вже подали понад 170 тис. заявок на компенсацію за зруйноване війною житло.