Нацбанк: спроса на новостройки в Киеве почти нет, несколько лучше - на западе

Спрос

Возобновление сделок по купле-продаже, по свидетельству участников рынка, пока не привело к возрождению рыночной активности, хотя количество посещений сайтов с объявлениями несколько увеличилось, отмечают в НБУ.

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«Спроса на новостройки в Киеве почти нет. В западных областях ситуация лучше, но и там спрос уменьшился более чем на половину относительно довоенного уровня. Готовы покупать недвижимость некоторые инвесторы со значительными сбережениями и только со существенными скидками», - сообщили в Нацбанке.

По данным сервиса по поиску жилья Flatfy, спрос на жилье на вторичном рынке в Украине тоже уменьшился более чем вдвое по отношению к октябрю 2021 года. Активность сократилась во всех областях Украины, на территориях близких к зонам боевых действий спроса почти нет. На западе страны снижение спроса ожидаемо меньше.

Цены на жилье

По итогам первого месяца полномасштабной войны номинальные цены на первичном рынке столицы почти не изменились – рынок замер. Впрочем, уже в апреле после отвода оккупационных войск от северных областей страны ситуация стабилизировалась. Заявленные цены на жилье росли в пределах 5% в месяц, то есть гораздо быстрее, чем при нормальных условиях. В западных областях в среднем цена жилья на первичном рынке росла схожими темпами.

«Застройщики повышают стоимость нового жилья, чтобы “подогнать” заявленные цены под ожидаемую девальвацию гривны, инфляцию и стремительный рост себестоимости строительства», - отмечают в Нацбанке.

На вторичном рынке в целом наблюдается рост цен в объявлениях, хоть и несколько хаотический.

«Однако большинство заявленных цен на первичном и вторичном рынках отражает скорее оптимистичные ожидания продавцов. При очень низком спросе и скудном количестве сделок реальную стоимость квадратных метров определить крайне сложно. Поэтому нынешние цены не отражают состояние рынка, ему еще предстоит найти равновесие», - указывают в НБУ.

И отмечают, что дальше на динамику цен на жилье будут влиять одновременно меньший спрос и меньшее предложение жилья. И что важным драйвером динамики цен и дальше будет повышение себестоимости строительства.

«В западных регионах и в Киеве спрос восстановится скорее за счет внутреннего перемещения», - добавили в НБУ.

Строительство

По состоянию на конец мая, как отмечается, застройщики возобновили работы менее чем на половине жилых комплексов Украины. В Киеве и области строительство возобновилось на менее чем на трети объектов, активно строившихся накануне войны. Достраивают сейчас преимущественно те, чьи объекты на финальной стадии строительства и те, кто имеет запас средств. На сегодняшний день коммерческие инвестиции в новое строительство не осуществляются, сообщают в НБУ.

Дополнение

В "Дія" уже подали более 170 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье.