В Україні відновлюють видачу іпотеки: розпочне один з держбанків

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"З урахуванням ситуації, в якій опинилась Україна і українці з початком війни, Ощад оновив іпотечні програми і першим серед найбільших банків відновив іпотечне кредитування", - повідомили у банку.

Деталі

З 29 липня клієнтам доступні програми:



на кредит на нерухомість на вторинному ринку за ставкою від 14,5%.



на покупку житла від забудовника під заставу вторинного житла. Також можна взяти кредит на власні потреби – на ремонт у квартирі, придбання нових меблів тощо.



держпрограма під 7%.



"Є клієнти, фінансово спроможні придбавати нерухомість у кредит. Безумовно, попит зовсім не такий, як до 24 лютого, але він є. Ми врахували поточну ситуацію в країні і зробили перезавантаження трьох найпопулярніших іпотечних програм", – зазначив заступник голови Ощадбанку Антон Тютюн.

Максимальний строк користування кредитом за оновленими іпотечними програмами Ощаду – 20 років. Перший внесок становить від 30% для клієнтів, що отримують зарплату через Ощадбанк, і 40% для всіх інших клієнтів.

Раніше

У НБУ зазначали, що війна в Україні – виклик для іпотечного кредитування, 13% від виданої за два роки іпотеки - в областях, які зараз під окупацією та в яких ведуться активні бойові дії.