В Украине возобновляют выдачу ипотеки: начнет один из госбанков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Государственный Ощадбанк первым среди крупнейших банков возобновляет ипотечное кредитование. Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет УНН.
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"С учетом ситуации, в которой оказалась Украина и украинцы с началом войны, Ощад обновил ипотечные программы и первым среди крупнейших банков возобновил ипотечное кредитование", - сообщили в банке.
Детали
С 29 июля клиентам доступны программы:
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- на кредит на недвижимость на вторичном рынке по ставке от 14,5%.
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- на покупку жилья от застройщика под залог вторичного жилья. Также можно взять кредит на собственные нужды – на ремонт в квартире, приобретение новой мебели и т.д.
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- госпрограмма под 7%.
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"Есть клиенты, финансово способные приобретать недвижимость в кредит. Безусловно, спрос вовсе не такой, как до 24 февраля, но он есть. Мы учли текущую ситуацию в стране и произвели перезагрузку трех самых популярных ипотечных программ", – отметил замглавы Ощадбанка Антон Тютюн.
Максимальный срок пользования кредитом по обновленным ипотечным программам Ощада – 20 лет. Первый взнос составляет от 30% для клиентов, получающих зарплату через Ощадбанк, и 40% для всех остальных клиентов.
Ранее
В НБУ отмечали, что война в Украине – вызов для ипотечного кредитования, 13% от выданной за два года ипотеки – в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия.