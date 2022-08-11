Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні знизилися на тлі війни як на первинному, так і на вторинному ринку. Про це свідчать дані НБУ, який відновив щомісячну публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, пише УНН.
Деталі
За результатами опитування, у червні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 11,48% (у лютому 2022 року – 13,67%), на первинному – 13,35% (у лютому – 16,67%).
Як вказали у НБУ, за період січень-червень 2022 року українці взяли 1344 кредити на суму 1,17 млрд грн. Більшість кредитів припала на січень-лютий.
Даних про надану іпотеку у березні-травні не наводиться. У червні було оформлено 2 кредити (у Львівській та Полтавській областях) на 2,16 млн грн. Один - на первинці - на 1,9 млн грн, другий - на вторинному ринку - на 250 тис. грн.
При цьому сума взятих іпотечних кредитів протягом 6 місяців перевищила суму позик за відповідний період ковідного 2020 року в 1,04 млрд грн.
Додамо, у даних за 2022 рік представлена інформація, отримана в липні 2022 року від 30 банків.
Доповнення
У НБУ зазначали, що війна в Україні – виклик для іпотечного кредитування, 13% від виданої за два роки іпотеки - в областях, які зараз під окупацією та в яких ведуться активні бойові дії.
29 липня державний Ощадбанк першим серед найбільших банків оголосив про відновлення іпотечного кредитування після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.
Уряд запускає програму "Доступна іпотека" під 3%, яка запрацює для чотирьох категорій громадян з 1 жовтня, для всіх українців її відкриють з 2023 року і вже під 7%.