Уряд запускає програму іпотеки під 3%: хто зможе скористатися

Цитата

"Програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%", - сказав Шмигаль, якого цитують в уряді.

Деталі

З його слів, термін такої іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

"З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - зазначив очільник уряду.

Відповідні умови забезпечення доступного іпотечного кредитування будуть діяти для державної компанії "Укрфінжитло".

Доповнення

У НБУ зазначали, що війна в Україні – виклик для іпотечного кредитування, 13% від виданої за два роки іпотеки - в областях, які зараз під окупацією та в яких ведуться активні бойові дії.

29 липня державний Ощадбанк першим серед найбільших банків оголосив про відновлення іпотечного кредитування після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.