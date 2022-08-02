Правительство запускает программу ипотеки под 3%: кто сможет воспользоваться
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Правительство запускает программу "Доступная ипотека" под 3%, которая будет работать для четырех категорий граждан с 1 октября, для всех украинцев ее откроют с 2023 года и уже под 7%. Об этом заявил во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Цитата
"Программа «Доступная ипотека» заработает с 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. Первая — это военнослужащие по контракту и сотрудники сектора безопасности и обороны. Вторая категория — это медики. Третья — учителя и педагогические работники. Четвертая категория — ученые. Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан будет составлять 3%", - сказал Шмыгаль, которого цитируют в правительстве.
Детали
По его словам, срок такой ипотеки — до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.
"Со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет так же льготной и будет составлять лишь 7% годовых", - отметил глава правительства.
Соответствующие условия обеспечения доступного ипотечного кредитования будут действовать для государственной компании "Укрфинжилье".
Дополнение
В НБУ отмечали, что война в Украине – вызов для ипотечного кредитования, 13% от выданной за два года ипотеки – в областях, которые сейчас под оккупацией и в которых ведутся активные боевые действия.
29 июля государственный Ощадбанк первым среди крупнейших банков объявил о возобновлении ипотечного кредитования после полномасштабного вторжения рф 24 февраля.