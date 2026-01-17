iPhone, AirPods и Apple Watch на 35 миллионов: на границе остановили нафаршированный "яблоками" бус
Киев • УНН
В пункте пропуска «Нижанковичи – Мальховице» таможенники обнаружили скрытую технику Apple на 35,5 млн гривен. 37-летний водитель пытался провезти 829 единиц техники, включая iPhone, AirPods и Apple Watch.
На границе с Польшей обнаружили контрабанду техники Apple на 35 миллионов гривен в микроавтобусе, сообщили в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.
На 35 миллионов: фаршированный "яблоками" бус остановили таможенники в Нижанковичах
Детали
Микроавтобус Renault Trafic прибыл в пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" из Польши 16 января около 23:30.
Для прохождения таможенного контроля 37-летний водитель - житель Львовщины, выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.
Но во время углубленного досмотра работники таможни обнаружили в конструктивных полостях авто специально оборудованное хранилище.
Под полом буса было спрятано 829 единиц техники Apple. В частности, 501 телефон Apple. В основном среди них iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max. Кроме того, "под ковриком" находились 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch. Ориентировочная стоимость товаров – 35,5 млн гривен
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, в соответствии с ч. 1 ст. 483 (Перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.
Скрытые товары и транспортное средство изъяты до решения дела в суде.
Сообщение о событии, имеющем признаки уголовного правонарушения, согласно ст. 201³ УК Украины, направлено в ТУ БЭБ во Львовской области.
На границе с Венгрией обнаружили контрабанду техники Apple на более 7 млн грн18.12.24, 11:44 • 13696 просмотров