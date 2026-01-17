iPhone, AirPods и Apple Watch на 35 миллионов: на границе остановили нафаршированный "яблоками" бус

На границе с Польшей обнаружили контрабанду техники Apple на 35 миллионов гривен в микроавтобусе, сообщили в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.

На 35 миллионов: фаршированный "яблоками" бус остановили таможенники в Нижанковичах

Микроавтобус Renault Trafic прибыл в пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" из Польши 16 января около 23:30.

Для прохождения таможенного контроля 37-летний водитель - житель Львовщины, выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.

Но во время углубленного досмотра работники таможни обнаружили в конструктивных полостях авто специально оборудованное хранилище.

Под полом буса было спрятано 829 единиц техники Apple. В частности, 501 телефон Apple. В основном среди них iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max. Кроме того, "под ковриком" находились 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch. Ориентировочная стоимость товаров – 35,5 млн гривен