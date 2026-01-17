iPhone, AirPods и Apple Watch на 35 миллионов: на границе остановили нафаршированный "яблоками" бус

$43.180.08
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Венесуэла подписала первый в истории контракт на экспорт сжиженного газа 16 января, 23:56
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке 17 января, 00:47
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok 03:45
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране 04:30
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут 06:41
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой 08:55
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины 16 января, 17:23
16 января, 17:23 • 32359 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко 16 января, 16:00
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать 15 января, 18:00
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН 15 января, 10:29
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце 07:26
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok 03:45
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке 17 января, 00:47
Китайский Новый год: традиции и особенности празднования 16 января, 19:05
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода 16 января, 10:34
iPhone, AirPods и Apple Watch на 35 миллионов: на границе остановили нафаршированный "яблоками" бус

Киев • УНН

 • 414 просмотра

В пункте пропуска «Нижанковичи – Мальховице» таможенники обнаружили скрытую технику Apple на 35,5 млн гривен. 37-летний водитель пытался провезти 829 единиц техники, включая iPhone, AirPods и Apple Watch.

На границе с Польшей обнаружили контрабанду техники Apple на 35 миллионов гривен в микроавтобусе, сообщили в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.

На 35 миллионов: фаршированный "яблоками" бус остановили таможенники в Нижанковичах

- сообщили в Гостаможслужбе.

Детали

Микроавтобус Renault Trafic прибыл в пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" из Польши 16 января около 23:30.

Для прохождения таможенного контроля 37-летний водитель - житель Львовщины, выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию и налогообложению.

Но во время углубленного досмотра работники таможни обнаружили в конструктивных полостях авто специально оборудованное хранилище.

Под полом буса было спрятано 829 единиц техники Apple. В частности, 501 телефон Apple. В основном среди них iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max. Кроме того, "под ковриком" находились 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch. Ориентировочная стоимость товаров – 35,5 млн гривен

- отметили таможенники.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, в соответствии с ч. 1 ст. 483 (Перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.

Скрытые товары и транспортное средство изъяты до решения дела в суде.

Сообщение о событии, имеющем признаки уголовного правонарушения, согласно ст. 201³ УК Украины, направлено в ТУ БЭБ во Львовской области.

На границе с Венгрией обнаружили контрабанду техники Apple на более 7 млн грн 18.12.24, 11:44

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПТехнологии
Техника
Бюро экономической безопасности Украины
Украина
Apple Inc.
Польша