iPhone, AirPods та Apple Watch на 35 мільйонів: на кордоні зупинили нафарширований "яблуками" бус

Київ • УНН

 • 454 перегляди

В пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» митники виявили приховану техніку Apple на 35,5 млн гривень. 37-річний водій намагався провезти 829 одиниць техніки, включаючи iPhone, AirPods та Apple Watch.

iPhone, AirPods та Apple Watch на 35 мільйонів: на кордоні зупинили нафарширований "яблуками" бус

На кордоні з Польщею виявили контрабанду техніки Apple на 35 мільйонів гривень у мікроавтобусі, повідомили у Держмитслужбі у суботу, пише УНН.

На 35 мільйонів: фарширований "яблуками" бус зупинили митники в Нижанковичах

- повідомили у Держмитслужбі.

Деталі

Мікроавтобус Renault Trafic прибув в пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" із Польщі16 січня близько 23:30.

Для проходження митного контролю 37-річний водій - житель Львівщини, обрав смугу "зелений коридор", призначену для переміщення товарів, які не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Але під час поглибленого огляду працівники митниці виявили у конструктивних порожнинах авто спеціально обладнане сховище.

Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple. Зокрема, 501 телефон Apple. Здебільшого серед них iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 16 Pro Max. Крім того, "під килимком" знаходились 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch. Орієнтовна вартість товарів – 35,5 млн гривень

- зазначили митники.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Приховані товари і транспортний засіб вилучено до вирішення справи у суді.

Повідомлення про подію, що має ознаки кримінального правопорушення, згідно ст. 201³ КК України, скеровано у ТУ БЕБ у Львівській області.

На кордоні з Угорщиною виявили контрабанду техніки Apple на понад 7 млн грн

Юлія Шрамко

