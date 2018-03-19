Инвесторы и в дальнейшем будут отдавать предпочтение приобретению жилья на первичном рынке - эксперт

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинцы и в дальнейшем будут активно покупать жилье на первичном рынке недвижимости по сравнению с вторичным рынком. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Анатолий Топал.

По его словам, на рынке жилых новостроек ситуация стабильная, однако цены в гривне будут расти.

"Цены в гривне будут расти, застройщики вынуждены их поднимать. В феврале спрос был немного ниже, чем в январе, но в марте-апреле он выровняется", - считает эксперт.

В то же время он считает, что нет оснований для резкого роста или обвала цен и спрос на первичном рынке и в дальнейшем преобладает спрос на вторичном.

"Люди преимущественно выбирают первичный рынок, чем вторичный, пропорция 55 на 45 в пользу первичного сохраняется. И она будет сохраняться. Мы же должны понимать, цена и качество: в хрущевском доме, который завтра рухнет, и в новом доме - цены одинаковые", - пояснил эксперт.

Напомним, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.

Украинские Национальные Новости

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