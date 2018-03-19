Інвестори і надалі надаватимуть перевагу придбанню житла на первинному ринку – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українці і надалі активніше купуватимуть житло на первинному ринку нерухомості у порівнянні зі вторинним ринком. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Анатолій Топал.
За його словами, на ринку житлових новобудов ситуація стабільна, однак ціни у гривні зростатимуть.
“Ціни у гривні будуть зростати, забудовники вимушені їх піднімати. У лютому попит був трішки нижчий, ніж у січні, але у березні-квітні він вирівняється”, — вважає експерт.
Водночас він вважає, що немає підстав для різкого зростанні чи обвалу цін і попит на первинному ринку і надалі переважите попит на вторинному.
“Люди переважно обирають первинний ринок, аніж вторинний, пропорція 55 на 45 на користь первинного зберігається. І вона буде зберігатися. Ми ж маємо розуміти, ціна і якість: у хрущовському будинку, який завтра завалиться, і в новому будинку — ціни однакові”, — пояснив експерт.
Нагадаємо, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла.