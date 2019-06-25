Инвестиции иностранцев в украинские ОВГЗ выросли в 8 раз

Как отмечается, аналитики предполагают, что присоединение Украины к Clearstream и неплохая ситуация в финансовой сфере существенно изменили ситуацию и теперь это - new normal.



Об этом, в частности, говорилось 24 июня на конференции "Подключение Украины к Clearstream - что это значит для международных инвесторов", соорганизаторами которой выступали группа ICU и ЕБРР.



"Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас", - подчеркнула в своем выступлении министр финансов Украины Оксана Маркарова.



Она также добавила, что Минфин выступает за ускорение реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски.



Напомним, портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов по итогам мая составил 5,4% от совокупного объема ОВГЗ в обращении.