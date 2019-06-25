Инвестиции иностранцев в украинские ОВГЗ выросли в 8 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала 2019 года инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа выросли в 8 раз и сейчас превышают 51 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины в Facebook, передает УНН.
Как отмечается, аналитики предполагают, что присоединение Украины к Clearstream и неплохая ситуация в финансовой сфере существенно изменили ситуацию и теперь это - new normal.
Об этом, в частности, говорилось 24 июня на конференции "Подключение Украины к Clearstream - что это значит для международных инвесторов", соорганизаторами которой выступали группа ICU и ЕБРР.
"Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас", - подчеркнула в своем выступлении министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Она также добавила, что Минфин выступает за ускорение реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски.
Напомним, портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов по итогам мая составил 5,4% от совокупного объема ОВГЗ в обращении.