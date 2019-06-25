Інвестиції іноземців в українські ОВДП зросли у 8 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку 2019 року інвестиції нерезидентів в українські облігації внутрішньої державної позики зросли у 8 разів та наразі перевищують 51 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України у Facebook, передає УНН.
Як зазначається, аналітики припускають, що приєднання України до Clearstream та непогана ситуація в фінансовій сфері суттєво змінили ситуацію і тепер це — new normal.
Про це, зокрема, йшлося 24 червня на конференції "Підключення України до Clearstream – що це значить для міжнародних інвесторів", співорганізаторами якої виступали група ICU та ЄБРР.
"Clearstream забезпечує іноземним інвесторам простіший доступ на український ринок. Це один з ключових пріоритетів для нас", - підкреслила під час свого виступу міністр фінансів України Оксана Маркарова.
Вона також додала, що Мінфін виступає за прискорення реформ, які не тільки допоможуть забезпечити більшу ліквідність на ринку, але й зменшать потребу держави у валютному фінансуванні та знизять валютні ризики.
Нагадаємо, портфель облігацій внутрішньої державної позики нерезидентів за підсумками травня становив 5,4% від сукупного обсягу ОВДП в обігу.