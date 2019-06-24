Частка ОВДП у власності нерезидентів сягнула 5,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Портфель облігацій внутрішньої державної позики нерезидентів за підсумками травня становив 5,4% від сукупного обсягу ОВДП в обігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.
"Портфель нерезидентів протягом травня зріс на 16,3% - до 42,2 млрд грн. Він становив 5,4% від сукупного обсягу ОВДП в обігу", - йдеться у макроогляді.
Середньозважена дохідність розміщених Міністерством фінансів ОВДП, як зазначається, дещо знизилася у травні і продовжувала зниження на початку червня:
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- з 18,6% річних у квітні до 17,94% річних у травні для номінованих в гривні олігацій;
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- з 5,85% річних у квітні до 5,29% річних у травні для номінованих в доларах США облігацій.
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Нагадаємо, Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн.