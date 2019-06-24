Доля ОВГЗ в собственности нерезидентов достигла 5,4%

"Портфель нерезидентов в течение мая вырос на 16,3% - до 42,2 млрд грн. Он составил 5,4% от совокупного объема ОВГЗ в обращении", - говорится в макрообзор.

Средневзвешенная доходность размещенных Министерством финансов ОВГЗ, как отмечается, несколько снизилась в мае и продолжала снижение в начале июня:



с 18,6% годовых в апреле до 17,94% годовых в мае для номинированных в гривне олигаций;



с 5,85% годовых в апреле до 5,29% годовых в мае для номинированных в долларах США облигаций.



Напомним, Украина за пять месяцев заимствовала более 182 млрд грн.