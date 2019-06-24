Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Державні запозичення України у січні-травні цього року сягнули 182,2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.
"Запозичення на фінансування загального фонду державного бюджету у січні-травні становили 182,2 млрд грн, у тому числі на внутрішньому ринку залучено 155,5 млрд грн, на зовнішньому - 26,6 млрд грн", - вказали у Мінфіні.
Погашення основної суми боргу державного бюджету, як зазначається, становило у цей період 176,2 млрд грн.
Довгострокове погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб становило 6,5 млрд грн.
Нагадаємо, держбюджет у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше.