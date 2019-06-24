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Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Державні запозичення України у січні-травні цього року сягнули 182,2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.

Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн

"Запозичення на фінансування загального фонду державного бюджету у січні-травні становили 182,2 млрд грн, у тому числі на внутрішньому ринку залучено 155,5 млрд грн, на зовнішньому - 26,6 млрд грн", - вказали у Мінфіні.

Погашення основної суми боргу державного бюджету, як зазначається, становило у цей період 176,2 млрд грн.

Довгострокове погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб становило 6,5 млрд грн.

Нагадаємо, держбюджет у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше.

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