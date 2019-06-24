Профіцит держбюджету зменшився до 7,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Державний бюджет України у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.
"Тимчасове перевищення доходів над видатками державного бюджету (профіцит) дорівнювало 7,7 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі дефіциту у сумі 90 млрд гривень", - вказано в макроогляді.
Раніше у Мінфіні вказували, що державний бюджет України за січень-травень виконано з профіцитом 8,6 млрд грн.
Водночас доходи держбюджету у січні-травні, за даними Мінфіну, становили 426,7 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 15,4%, в тому числі загального фонду – 376,7 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 11,6%. Рівень виконання планових показників за доходами державного бюджету – 98,6%, в тому числі загального фонду – 97,4%.
Видатки держбюджету становили 420,4 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 10,7%, в тому числі загального фонду – 381 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 7,6%. Рівень виконання планових показників за видатками загального фонду державного бюджету – 91,7%.
Найбільш значущі для держави видатки (соціальні видатки, видатки на оборону та безпеку та на обслуговування державного боргу) були профінансовані у повному обсязі відповідно до розпису, вказали у Мінфіні.
Нагадаємо, держбюджет за 5 місяців недоотримав 50,2 млрд грн.