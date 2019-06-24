Профіцит держбюджету зменшився до 7,7 млрд грн

КИЇВ. 24 червня. УНН. Державний бюджет України у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.