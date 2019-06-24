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Профіцит держбюджету зменшився до 7,7 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Державний бюджет України у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду.

Профіцит держбюджету зменшився до 7,7 млрд грн

"Тимчасове перевищення доходів над видатками державного бюджету (профіцит) дорівнювало 7,7 млрд грн при затвердженому законом про бюджет граничному обсязі дефіциту у сумі 90 млрд гривень", - вказано в макроогляді.

Раніше у Мінфіні вказували, що державний бюджет України за січень-травень виконано з профіцитом 8,6 млрд грн.

Водночас доходи держбюджету у січні-травні, за даними Мінфіну, становили 426,7 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 15,4%, в тому числі загального фонду – 376,7 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 11,6%. Рівень виконання планових показників за доходами державного бюджету – 98,6%, в тому числі загального фонду – 97,4%.

Видатки держбюджету становили 420,4 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 10,7%, в тому числі загального фонду – 381 млрд грн, що більше аналогічного показника 2018 року на 7,6%. Рівень виконання планових показників за видатками загального фонду державного бюджету – 91,7%.

Найбільш значущі для держави видатки (соціальні видатки, видатки на оборону та безпеку та на обслуговування державного боргу) були профінансовані у повному обсязі відповідно до розпису, вказали у Мінфіні.

Нагадаємо, держбюджет за 5 місяців недоотримав 50,2 млрд грн.

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