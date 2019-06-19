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Держбюджет за 5 місяців недоотримав 50,2 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За п'ять місяців недонадходження до загального фонду держбюджету становлять вже 50,2 млрд грн. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету з питань бюджету. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

Держбюджет за 5 місяців недоотримав 50,2 млрд грн

“У результаті недонадходжень доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду держбюджету у січні-травні не виконано 50,2 млрд гривень”, — сказав Пацкан.

За його словами, в умовах нижчих, ніж передбачалося, темпів зростання економіки плановий показник доходів загального фонду на перший квартал не виконано на 16 млрд грн, або 8,2%. Невиконання доходів за січень—травень, якщо не враховувати понадпланові надходження від Національного банку, зросло до 27 млрд гривень.

Також, він зауважив, що причини невиконання плану доходів різні, зокрема: відхилення окремих макропоказників від прогнозних, насамперед середнього офіційного курсу гривні до долара США; та завищення плану надходжень акцизного податку з вироблених в Україні тютюну і тютюнових виробів (при зростанні ставок податку на 20% план перевищує надходження за відповідний період попереднього року майже вдвічі).

Голова Рахункової палати також зазначив, що Міністерство фінансів, починаючи з січня, вносило зміни до затверджених показників фінансування державного бюджету.

“Так, у першому кварталі збільшено річний план як державних запозичень, так і витрат на погашення боргу на 40 млрд грн, з них план на перший квартал — на 31,5 млрд гривень. Загалом, план на січень-березень цього року фінансування державного бюджету з усіх джерел не виконано на 26,5 млрд грн, або 18%, за рахунок недонадходжень від державних зовнішніх запозичень”, — додав Пацкан.

Нагадаємо, за оперативними даними за січень — травень 2019 року Група “Нафтогаз” сплатила до державного та місцевих бюджетів близько 47,9 млрд грн податків та зборів.

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