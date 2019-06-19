Госбюджет за 5 месяцев получил 50,2 млрд грн

“В результате недопоступлениям доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества план поступлений общего фонда госбюджета в январе-мае выполнены 50,2 млрд гривен”, — сказал Пацкан.

По его словам, в условиях более низких, чем предполагалось, темпов роста экономики плановый показатель доходов общего фонда на первый квартал не выполнен на 16 млрд грн, или 8,2%. Невыполнение доходов за январь-май, если не учитывать сверхплановые поступления от Национального банка, возросло до 27 млрд гривен.

Также он отметил, что причины невыполнения плана доходов различные, в том числе: отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных, прежде всего среднего официального курса гривны к доллару США; и завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

Председатель Счетной палаты также отметил, что Министерство финансов, начиная с января, вносило изменения в утвержденных показателей финансирования государственного бюджета.

“Так, в первом квартале увеличен годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга на 40 млрд грн, из них план на первый квартал — на 31,5 млрд гривен. В общем, план на январь-март этого года финансирование государственного бюджета из всех источников не выполнен на 26,5 млрд грн, или 18%, за счет недопоступлений от государственных внешних заимствований”, — добавил Пацкан.

Напомним, по оперативным данным за январь — май 2019 Группа “Нафтогаз” заплатила в государственный и местные бюджеты около 47,9 млрд грн налогов и сборов.