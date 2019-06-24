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Профицит госбюджета уменьшился до 7,7 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Государственный бюджет Украины в январе-мае был выполнен с профицитом в 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, о которых сообщалось ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.

Профицит госбюджета уменьшился до 7,7 млрд грн

"Временное превышение доходов над расходами государственного бюджета (профицит) равнялось 7,7 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном размере дефицита в сумме 90 млрд гривен", - указано в макрообзоре.

Ранее в Минфине указывали, что государственный бюджет Украины за январь-май выполнен с профицитом 8,6 млрд грн.

В то же время доходы госбюджета в январе-мае, по данным Минфина, составили 426,7 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018-го на 15,4%, в том числе общего фонда - 376,7 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 11,6%. Уровень выполнения плановых показателей по доходам государственного бюджета - 98,6%, в том числе общего фонда - 97,4%.

Расходы госбюджета составили 420,4 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018-го на 10,7%, в том числе общего фонда - 381 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 7,6%. Уровень выполнения плановых показателей по расходам общего фонда государственного бюджета - 91,7%.

Наиболее значимые для государства расходы (социальные расходы, расходы на оборону и безопасность и на обслуживание государственного долга) были профинансированы в полном объеме в соответствии с росписью, указали в Минфине.

Напомним, госбюджет за 5 месяцев недополучил 50,2 млрд грн.

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