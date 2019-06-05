Держбюджет за п'ять місяців зведено з профіцитом у 8,6 млрд грн

"Державний бюджет за п’ять місяців виконано з профіцитом 8,6 млрд грн при затвердженому річному показнику дефіциту у сумі 90,0 млрд грн", - повідомили у відомстві.

При цьому, як зазначається, доходи держбюджету за п’ять місяців 2019 року зросли на 15,4% рік до року - до 426,7 млрд грн. Вони становили 98,6% від розпису.

За оперативними даними Державної казначейської служби, доходи загального фонду держбюджету були виконані на 97,4% від розпису із врахуванням надходження прибутку НБУ у сумі 17,3 млрд грн у травні. Разом з тим, як вказано, доходи загального фонду держбюджету за цей період зросли на 11,6% рік до року - до 376,7 млрд грн.

Надходження від приватизації становили за цей період лише 216,8 млн грн (1,3% від планового річного показника).

Державні запозичення за січень-травень 2019 року сягнули 182,2 млрд гривень. Всього від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 155,5 млрд грн, зокрема в гривні – 103,2 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу становили близько 176,2 млрд грн. Видатки з обслуговування державного боргу за цей період сягнули близько 55,0 млрд грн.

Станом на 3 червня сума коштів на ЄКР становила 29,5 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 49,7 млрд грн, чого цілком достатньо для обслуговування та виплат державного боргу, вказали у Мінфіні.

Нагадаємо, платіжний баланс у січні-квітні зведено з 284 млн дол. профіциту.