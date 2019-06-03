Платіжний баланс у січні-квітні зведено з 284 млн дол. профіциту

Так, за аналогічний період минулого року профіцит платіжного балансу був 18 млн дол., тобто у січні-квітні 2019 року профіцит був майже у 16 разів більшим проти показника 2018 року.

Зокрема, у січні-квітні дефіцит поточного рахунку становив 388 млн дол., тоді як за аналогічний період 2018 року дефіцит становив 354 млн дол.

Водночас, за даними НБУ, у квітні платіжний баланс було зведено з дефіцитом у 45 млн дол., тоді як роком раніше у квітні його профіцит сягав 290 млн дол. У квітні дефіцит поточного рахунку був близьким до нуля і становив 8 млн дол., тоді як рік тому у квітні був зведений з профіцитом у 171 млн дол.

За даними НБУ, покращення стану поточного рахунку у квітні та жовтні є традиційним явищем з 2015 року через графік обслуговування реструктуризованого зовнішнього боргу (платежі припадають на березень та вересень).

"Результат квітня поточного року, однак, був гіршим, ніж попереднього, через розширення дефіциту торгівлі товарами. У свою чергу, збільшення від'ємного сальдо торгівлі зумовлене істотним нарощенням закупівель енергоносіїв та сповільненням зростання експорту. Дефіцит торгівлі товарами частково був компенсований зростанням експорту послуг", - додали у НБУ.

Додамо, платіжний баланс - це співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду.

Нагадаємо, за даними МЕРТ, експерти державного та недержавного сектору погіршили прогноз зростання ВВП України до 2,7% при інфляції на рівні 8,7% у 2019 році.