Платежный баланс в январе-апреле сведен с 284 млн долл. профицита
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Платежный баланс Украины за январь-апрель 2019 года сведен с профицитом в размере 284 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Так, за аналогичный период прошлого года профицит платежного баланса был 18 млн долл., то есть в январе-апреле 2019 года профицит был почти в 16 раз больше против показателя 2018 года.
В частности, в январе-апреле дефицит текущего счета составил 388 млн долл., тогда как за аналогичный период 2018-го дефицит составлял 354 млн долл.
В то же время, по данным НБУ, в апреле платежный баланс был сведен с дефицитом в 45 млн долл., тогда как годом ранее в апреле его профицит достигал 290 млн долл. В апреле дефицит текущего счета был близок к нулю и составил 8 млн долл., тогда как год назад в апреле был сведен с профицитом в 171 млн долл.
По данным НБУ, улучшение состояния текущего счета в апреле и октябре является традиционным явлением с 2015 года из-за графика обслуживания реструктурированного внешнего долга (платежи приходятся на март и сентябрь).
"Результат апреля текущего года, однако, был хуже, чем в предыдущем, из-за расширения дефицита торговли товарами. В свою очередь, увеличение отрицательного сальдо торговли обусловлено существенным наращиванием закупок энергоносителей и замедлением роста экспорта. Дефицит торговли товарами частично был компенсирован ростом экспорта услуг", - добавили в НБУ.
Добавим, платежный баланс - это соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за границу в течение определенного периода.
Напомним, по данным МЭРТ, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.