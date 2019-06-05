Госбюджет за пять месяцев сведен с профицитом в 8,6 млрд грн

"Государственный бюджет за пять месяцев выполнен с профицитом 8,6 млрд грн при утвержденном годовом показателе дефицита в сумме 90,0 млрд грн", - сообщили в ведомстве.

При этом, как отмечается, доходы госбюджета за пять месяцев 2019-го выросли на 15,4% год к году - до 426,7 млрд грн. Они составляли 98,6% от росписи.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета были выполнены на 97,4% от росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае. Вместе с тем, как указано, доходы общего фонда госбюджета за этот период выросли на 11,6% год к году - до 376,7 млрд грн.

Поступления от приватизации составили за этот период только 216,8 млн грн (1,3% от планового годового показателя).

Государственные заимствования за январь-май 2019-го достигли 182,2 млрд гривен. Всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 155,5 млрд грн, в частности в гривне - 103,2 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга составили около 176,2 млрд грн. Расходы по обслуживанию государственного долга за этот период составили около 55,0 млрд грн.

По состоянию на 3 июня сумма средств на ЕКС составляла 29,5 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 49,7 млрд грн, чего вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга, указали в Минфине.

Напомним, платежный баланс в январе-апреле сведен с 284 млн долл. профицита.