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Украина за пять месяцев заимствовала более 182 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Государственные заимствования Украины в январе-мае этого года достигли 182,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.

Украина за пять месяцев заимствовала более 182 млрд грн

"Заимствование на финансирование общего фонда государственного бюджета в январе-мае составили 182,2 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке привлечено 155,5 млрд грн, на внешнем - 26,6 млрд грн", - указали в Минфине.

Погашение основной суммы долга государственного бюджета, как отмечается, составило в этот период 176,2 млрд грн.

Долгосрочное погашение векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц составило 6,5 млрд грн.

Напомним, госбюджет в январе-мае был исполнен с профицитом в 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, о которых сообщалось ранее.

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