Украина за пять месяцев заимствовала более 182 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Государственные заимствования Украины в январе-мае этого года достигли 182,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из обнародованного Министерством финансов июньского макрообзора.
"Заимствование на финансирование общего фонда государственного бюджета в январе-мае составили 182,2 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке привлечено 155,5 млрд грн, на внешнем - 26,6 млрд грн", - указали в Минфине.
Погашение основной суммы долга государственного бюджета, как отмечается, составило в этот период 176,2 млрд грн.
Долгосрочное погашение векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц составило 6,5 млрд грн.
Напомним, госбюджет в январе-мае был исполнен с профицитом в 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, о которых сообщалось ранее.