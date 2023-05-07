Инцидент с российским Су-35: патрульные рейсы Frontex в Черном море временно приостановлены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Патрульные рейсы Frontex в Черном море временно приостановлены из-за инцидента с российским истребителем Су-35. Об этом пишет УНН со ссылкой на RMF 24.
Детали
Как отмечается, патрульные рейсы Frontex в Черном море временно приостановлены из-за опасного инцидента с участием польского самолета и российского истребителя.
Полеты приостановлены до тех пор, пока румынская сторона не заверит, что деятельность пограничников безопасна. Операцией в Черном море руководят румыны.
Сообщается, что польские и румынские службы еще расследуют инцидент.
Дополнение
Инцидент произошел 5 мая, во время патрульного полета самолета польской пограничной службы - Turbolet L-410 над Черным морем.
Так, во время операции Frontex под командованием Румынии в оперативной зоне, российский истребитель Су-35 без радиосвязи влетел в указанную Румынией зону боевых действий, а затем совершил агрессивные и опасные маневры.
Российский военный самолет пролетел прямо перед носом самолета пограничников, пересекая траекторию его полета на опасном расстоянии. По оценке экипажа, оно составляло около 5 м.
Экипаж из 5 офицеров польской пограничной службы потерял управление самолетом и высоту, однако смог благополучно приземлиться.
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