Інцидент з російським Су-35: патрульні рейси Frontex у Чорному морі тимчасово припинені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Патрульні рейси Frontex у Чорному морі тимчасово припинені через інцидент з російським винищувачем Су-35. Про це пише УНН з посиланням на RMF 24.
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Як зазначається, патрульні рейси Frontex у Чорному морі тимчасово припинені через небезпечний інцидент за участю польського літака та російського винищувача.
Польоти призупинені до тих пір, поки румунська сторона не запевнить, що діяльність прикордонників безпечна. Операцією в Чорному морі керують румуни.
Повідомляється, що польські та румунські служби ще розслідують інцидент.
Доповнення
Інцидент стався 5 травня, під час патрульного польоту літака польської прикордонної служби - Turbolet L-410 над Чорним морем.
Так, під час операції Frontex під командуванням Румунії в оперативній зоні, російський винищувач Су-35 без радіозв'язку влетів у вказану Румунією зону бойових дій, а потім здійснив агресивні та небезпечні маневри.
Російський військовий літак пролетів просто перед носом літака прикордонників, перетинаючи траєкторію його польоту на небезпечній відстані. За оцінкою екіпажу, вона становила близько 5 м.
Екіпаж із 5 офіцерів польської прикордонної служби втратив керування літаком та висоту, однак зміг благополучно приземлитися.
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