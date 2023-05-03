Британські винищувачі перехопили російський військовий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Винищувачі "RAF Lossiemouth Typhoon" були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака після того, як його помітили в повітряному просторі поблизу Великобританії. Про це пише УНН з посиланням на BBC.
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Інцидент стався в неділю, коли Королівські ВПС заявили, що російський літак Ту-142 морського патруля наблизився з північного сходу та пролетів у міжнародному повітряному просторі над Норвезьким морем і північною частиною Атлантичного океану.
Винищувачі "Typhoon" і норвезький винищувач F-35A були запущені в рамках відповіді НАТО.
Подібні інциденти, відомі як попередження про швидке реагування, не є рідкістю, і в них беруть участь екіпажі Королівських ВПС, які стежать за російськими військовими літаками поблизу повітряного простору Великобританії. Вони відбуваються з часів холодної війни.
При цьому, Королівські ВПС заявили, що російські літаки жодного разу не входили безпосередньо в повітряний простір Великобританії.
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