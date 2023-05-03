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Британские истребители перехватили российский военный самолет

Киев • УНН

 • 774179 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Истребители "RAF Lossiemouth Typhoon" были подняты в воздух для перехвата российского военного самолета после того, как его заметили в воздушном пространстве вблизи Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Инцидент произошел в воскресенье, когда Королевские ВВС заявили, что российский самолет Ту-142 морского патруля приблизился с северо-востока и пролетел в международном воздушном пространстве над Норвежским морем и северной частью Атлантического океана.

Истребители "Typhoon" и норвежский истребитель F-35A были запущены в рамках ответа НАТО.

Подобные инциденты, известные как предупреждения о быстром реагировании, не являются редкостью, и в них участвуют экипажи Королевских ВВС, которые следят за российскими военными самолетами вблизи воздушного пространства Великобритании. Они происходят со времен холодной войны.

При этом, Королевские ВВС заявили, что российские самолеты ни разу не входили непосредственно в воздушное пространство Великобритании.

Напомним

Кулеба заявил, что если бы F-16 уже патрулировали украинское небо, можно бы было открыть аэропорт во Львове.

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