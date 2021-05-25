Инцидент с самолетом Ryanair в Минске: Польша рассчитывает получить доступ к "черным ящикам" лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Польская сторона рассчитывает получить доступ к черным ящикам самолета Ryanair, который в воскресенье совершил экстренную посадку в Беларуси. Об этом заявил во вторник в утренней программе радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач, передает УНН.
Детали
“Польская сторона в рамках расследования захочет получить доступ к свидетелям и доказательной базе”, — сказал он. Как считает Пшидач, “в первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами”.
“Вопрос заключается в том, при помощи каких аргументов — вербальных или не только — его (капитана) заставили развернуть самолет, который был уже почти у границы с Литвой, в Минск. Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы”, — добавил он.
“Думаю, что польская прокуратура захочет прослушать записи черных ящиков, если они сохранились. Это будет предметом расследования”, — отметил Пшидач. “Сейчас самолет находится в Литве. Надеюсь, что в ближайшее время наши прокуроры будут иметь возможность непосредственного контакта с доказательствами и экипажем, который находится в Вильнюсе”, — пояснил он.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.