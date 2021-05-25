Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: Польща розраховує отримати доступ до "чорних скриньок" лайнера

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“Польська сторона в рамках розслідування захоче отримати доступ до свідків та доказової бази”, — сказав він. Як вважає Пшідач, “в першу чергу потрібно з’ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами”.

“Питання полягає в тому, за допомогою яких аргументів — вербальних або не тільки — його (капітана) змусили розвернути літак, який був вже майже біля кордону з Литвою, до Мінська. Все це можна буде з’ясувати за допомогою доказової бази”, — додав він.

“Думаю, що польська прокуратура захоче прослухати записи чорних скриньок, якщо вони збереглися. Це буде предметом розслідування”, — зазначив Пшідач. “Зараз літак знаходиться в Литві. Сподіваюся, що найближчим часом наші прокурори матимуть можливість безпосереднього контакту з доказами і екіпажем, який знаходиться у Вільнюсі”, — пояснив він.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.