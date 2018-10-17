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Инцидент на могиле Бандеры в Мюнхене связан с предоставлением автокефалии украинской церкви - Климкин

Инцидент на могиле Бандеры в Мюнхене связан с предоставлением автокефалии украинской церкви - Климкин

Киев  •  УНН

 • 11947 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что инцидент с участием российского пропагандиста Грэма Филлипса на могиле Степана Бандеры является сознательной провокацией накануне предоставления украинской церкви автокефалии. Об этом сегодня сказал журналистам после заседания правительства министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Это не было чем-то случайным. Безусловно, это было подстроено во времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями исторической давности, попытка еще дополнительно нас показать как будто праворадикальную реальность", - сказал он.

Как сообщал УНН, немецкая полиция приняла во внимание видеоролик из могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.

Напомним, британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкая полиция сегодня предоставит предварительные результаты по инциденту на могиле Бандеры

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