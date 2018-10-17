Инцидент на могиле Бандеры в Мюнхене связан с предоставлением автокефалии украинской церкви - Климкин

"Это не было чем-то случайным. Безусловно, это было подстроено во времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями исторической давности, попытка еще дополнительно нас показать как будто праворадикальную реальность", - сказал он.

Как сообщал УНН, немецкая полиция приняла во внимание видеоролик из могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.

Напомним, британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.



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