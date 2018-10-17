Німецька поліція сьогодні надасть попередні результати щодо інциденту на могилі Бандери

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Генеральне консульство України у Мюнхені сьогодні отримає від німецької поліції попередні результати розслідування щодо інциденту за участю російського пропагандиста Грема Філіпса на могилі Степана Бандери. Про це сьогодні сказав журналістам після засідання уряду міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.