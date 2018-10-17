Німецька поліція сьогодні надасть попередні результати щодо інциденту на могилі Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Генеральне консульство України у Мюнхені сьогодні отримає від німецької поліції попередні результати розслідування щодо інциденту за участю російського пропагандиста Грема Філіпса на могилі Степана Бандери. Про це сьогодні сказав журналістам після засідання уряду міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Якраз о другій годині по Києву у нашого Генконсульства відбудеться зустріч з поліцією Баварії. Ми отримаємо попередні результати розслідування”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.
Нагадаємо, британець Грем Філліпс, відомий як проросійський пропагандист, вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині.