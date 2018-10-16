Німецька поліція зацікавилась відео пропагандиста Філліпса з могили Бандери

“Німецька поліція взяла до уваги відео з могили Бандери російського підголоска Грема Філіпса. Дії британця підпадають під статтю 168 кримінального кодексу ФРН. Дознімався на свою голову: русскій мір — це вірус, що пошкоджує мозок”, — зазначив нардеп.‬

Нагадаємо, британець Грем Філліпс, відомий як проросійський пропагандист, вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині.