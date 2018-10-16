Німецька поліція зацікавилась відео пропагандиста Філліпса з могили Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Володимир Ар’єв, передає УНН.
“Німецька поліція взяла до уваги відео з могили Бандери російського підголоска Грема Філіпса. Дії британця підпадають під статтю 168 кримінального кодексу ФРН. Дознімався на свою голову: русскій мір — це вірус, що пошкоджує мозок”, — зазначив нардеп.
Нагадаємо, британець Грем Філліпс, відомий як проросійський пропагандист, вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині.