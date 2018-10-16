Немецкая полиция заинтересовалась видео пропагандиста Филлипса с могилы Бандеры

"Немецкая полиция приняла во внимание видео из могилы Бандеры российского подголоска Грэма Филипса. Действия британца подпадают под статью 168 Уголовного кодекса ФРГ. Доснимался на свою голову: русский мир - это вирус, который повреждает мозг", - отметил нардеп.

Напомним, британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.