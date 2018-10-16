Немецкая полиция заинтересовалась видео пропагандиста Филлипса с могилы Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Немецкая полиция приняла во внимание видеоролик из могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Владимир Арьев, передает УНН.
"Немецкая полиция приняла во внимание видео из могилы Бандеры российского подголоска Грэма Филипса. Действия британца подпадают под статью 168 Уголовного кодекса ФРГ. Доснимался на свою голову: русский мир - это вирус, который повреждает мозг", - отметил нардеп.
Напомним, британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.