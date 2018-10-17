Немецкая полиция сегодня предоставит предварительные результаты по инциденту на могиле Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Генеральное консульство Украины в Мюнхене сегодня получит от немецкой полиции предварительные результаты расследования относительно инцидента с участием российского пропагандиста Грэма Филипса на могиле Степана Бандеры. Об этом сегодня сказал журналистам после заседания правительства министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Как раз в два часа по Киеву у нашего Генконсульства состоится встреча с полицией Баварии. Мы получим предварительные результаты расследования", - сказал он.
Как сообщал УНН, немецкая полиция приняла во внимание видеоролик из могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.
Напомним, британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии.