Інцидент на могилі Бандери у Мюнхені пов’язаний з наданням автокефалії українській церкві - Клімкін

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що інцидент за участю російського пропагандиста Грема Філліпса на могилі Степана Бандери є свідомою провокацією напередодні надання українській церкві автокефалії. Про це сьогодні сказав журналістам після засідання уряду міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.