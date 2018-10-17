Інцидент на могилі Бандери у Мюнхені пов’язаний з наданням автокефалії українській церкві - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що інцидент за участю російського пропагандиста Грема Філліпса на могилі Степана Бандери є свідомою провокацією напередодні надання українській церкві автокефалії. Про це сьогодні сказав журналістам після засідання уряду міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Це не було чимось випадковим. Безумовно, це було підлаштовано в часі до отримання Україною автокефалії. Безумовно, це свідома спроба провокації перед подіями історичної давнини, спроба ще додатково нас показати як начебто праворадикальну реальність", - сказав він.
Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.
Нагадаємо, британець Грем Філліпс, відомий як проросійський пропагандист, вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині.
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