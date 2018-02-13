Интерпол еще не принял решение об объявлении в розыск Дыминского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Интерпол еще не принял решения относительно объявления в международный розыск бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области. Об этом сообщили УНН в Национальной полиции Украины.
"Еще не приняли решение (по объявлению или не объявлению бизнесмена Дыминского в розыск - ред.)", - сказали в полиции.
Напомним, Национальная полиция Украины объявила в национальный розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельный исход. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МВД Украины.
12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.
ДТП произошло 18 августа 2017 года около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.