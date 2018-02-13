Інтерпол ще не ухвалив рішення про оголошення у розшук Димінського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Інтерпол ще не ухвалив рішення стосовно оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині. Про це УНН повідомили у Національній поліції України.
“Ще не ухвалили рішення (стосовно оголошення чи не оголошення бізнесмена Димінського у розшук — ред.)”, — сказали у поліції.
Нагадаємо, Національна поліція Україна оголосила в національний розшук львівського бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється в скоєнні ДТП, що спричинила смертельні наслідки. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті МВС України.
12 грудня Димінському повідомили про підозру.
ДТП сталося 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.