Институт изучения войны: оккупанты не имеют территориальных успехов и затягивают войну в Украине

Детали

Российские военные продолжают возвращение по оперативной паузе и 17 июля провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области.

Ранее ISW писал, что конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных штурмов по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ об этом министра обороны рф сергея шойгу.

Как отмечается, захватчики предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южного направления.

Оккупанты также продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие артиллерийские, ракетные и авиационные удары по всей территории Украины.

Министерство обороны рф 17 июля, в частности, не заявило о новых территориальных достижениях.

В ISW предполагается, что конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и ступенчатым восстановлением наземных наступательных действий.

Аналитики отмечают, что оккупанты обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу.

Российские войска сосредоточились на обороне севернее Харькова и вдоль южного направления.

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Также ISW пишет, что, вероятно, кремль устанавливает долгосрочные условия для усилий формирования силы в ожидании затяжных военных действий в Украине.

Российские оккупационные власти, вероятно, используют угрозу партизанской деятельности, чтобы оправдать более жесткий общественный контроль на оккупированных территориях.

ISW со ссылкой на данные ГУР отмечает, что "кремль, вероятно, принимает долгосрочные меры по восстановлению Вооруженных сил, которые позволят ему восполнить сильное поражение российской армии и/или поддерживать длительную войну в Украине". В подтверждение этому, ISW пишет, что Национальное движение кадетов русской молодой армии (Юнармия) открыло 500 новых классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

Юнармия принимает добровольцев от восьми до 18 лет, поэтому любые добровольцы, участвующие в этой программе, скорее всего, не будут готовы вступить в боевые действия в течение длительного времени.

Российское добровольческое Общество содействия армии, авиации и флота рф открыло в Белгороде курсы дополнительной военной выучки для тех, кто не имеет военного опыта и желает вступить в российскую армию.

Напомним

Минобороны рф объявило, что российская оперативная пауза завершилась 16 июля.